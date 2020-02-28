Об этом сообщает Reuters.
В сообщении сказано, что для меди и стали – это около двух часов.
На картоне и пластике активным коронавирус может оставаться дольше. Насколько дольше – предстоит выяснить.
Исходя из проведенной экспертизы, представители CDC предположили, что коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess мог распространится не воздушно-капельным путем, а именно через активность на различных поверхностях.
В медицинском учреждении отметили, что активность коронавируса на различных поверхностях не должна повлиять на грузовые перевозки.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что уровень смертности в Китае составляет от 2% до 4%.
- За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.