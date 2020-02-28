Директор американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что им удалось установить, как долго коронавирус может оставаться активным на разных поверхностях.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении сказано, что для меди и стали – это около двух часов.

На картоне и пластике активным коронавирус может оставаться дольше. Насколько дольше – предстоит выяснить.

Исходя из проведенной экспертизы, представители CDC предположили, что коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess мог распространится не воздушно-капельным путем, а именно через активность на различных поверхностях.

В медицинском учреждении отметили, что активность коронавируса на различных поверхностях не должна повлиять на грузовые перевозки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что уровень смертности в Китае составляет от 2% до 4%.