Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Рэйшард Брукс заснул за рулем автомобиля из-за чего очевидцы вызвали полицию.
Полицейские провели алкотест и выявили наличие алкоголя в крови.
При задержании Брукс сопротивлялся. Он попробовал убежать, используя против полицейских электрошокер, в ответ на что полицейский выстрелил насмерть в Брукса. Два выстрела было в спину, а третья пуля попала в автомобиль, где было трое людей.
TRIGGER WARNING: #AtlantaShooting
27 year old Black man falls asleep in his car at Wendy's. They call the cops and they kill him.
Shooting someone in the back running away from you isn't only unlawful but it's cowardly.
Notice 2 of them couldn't even arrest him? Theyre weak AF pic.twitter.com/DSLuTzZqMf
— Keiko 🇯🇲 (@GolferGirl305) June 13, 2020
Прокурор заявил в суде, что полицейский был доволен, когда попал в Брукса, а подойдя к обездвиженному телу еще и пнул его ногой. Он считает, что темнокожему парню еще можно было предоставить медицинскую помощь.
После инцидента офицера полиции Гарретта Рольфа отправили в отставку. Он работал в полиции с 2013 года. До инцидента на него были другие жалобы, за что получал выговоры. Теперь его могут приговорить к смерти.
Полицейскому Рольфу зачитали обвинения в совершении уголовного преступления и нападении со огнестрельным оружием. В целом, против него 11 обвинений (пять пунктов обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, четыре пункта нарушения присяги и один пункт обвинения в причинении имущественного ущерба). Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь в случае осуждения.
Адвокат полицейского уверяет, что тот выстрелил в темнокожего, так как защищал себя и окружающих. По словам защиты, Брукс якобы стрелял в толпу. Также он говорит, что офицер вызвал скорую помощь незамедлительно.
Родственники Брукса, которые готовятся к его похоронам, сказали, что оба офицера должны были продолжать преследовать его, когда он убегал, а не застрелить его. У него остались трое дочерей, которым 1, 2 и 8 лет, а также 13-летний пасынок.
- Ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.
- В июне протесты охватили всю страну. Позднее акции начались по всему миру.
- По подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.
- Все четверо полицейских присутствовавшие при задержании Джорджа Флойда, были уволены. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.