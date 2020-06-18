Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Рэйшард Брукс заснул за рулем автомобиля из-за чего очевидцы вызвали полицию.

Полицейские провели алкотест и выявили наличие алкоголя в крови.

При задержании Брукс сопротивлялся. Он попробовал убежать, используя против полицейских электрошокер, в ответ на что полицейский выстрелил насмерть в Брукса. Два выстрела было в спину, а третья пуля попала в автомобиль, где было трое людей.

Прокурор заявил в суде, что полицейский был доволен, когда попал в Брукса, а подойдя к обездвиженному телу еще и пнул его ногой. Он считает, что темнокожему парню еще можно было предоставить медицинскую помощь.

После инцидента офицера полиции Гарретта Рольфа отправили в отставку. Он работал в полиции с 2013 года. До инцидента на него были другие жалобы, за что получал выговоры. Теперь его могут приговорить к смерти.

Полицейскому Рольфу зачитали обвинения в совершении уголовного преступления и нападении со огнестрельным оружием. В целом, против него 11 обвинений (пять пунктов обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, четыре пункта нарушения присяги и один пункт обвинения в причинении имущественного ущерба). Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь в случае осуждения.

Адвокат полицейского уверяет, что тот выстрелил в темнокожего, так как защищал себя и окружающих. По словам защиты, Брукс якобы стрелял в толпу. Также он говорит, что офицер вызвал скорую помощь незамедлительно.

Родственники Брукса, которые готовятся к его похоронам, сказали, что оба офицера должны были продолжать преследовать его, когда он убегал, а не застрелить его. У него остались трое дочерей, которым 1, 2 и 8 лет, а также 13-летний пасынок.

  • Ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.
  • В июне протесты охватили всю страну. Позднее акции начались по всему миру.
  • По подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.
  • Все четверо полицейских присутствовавшие при задержании Джорджа Флойда, были уволены. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.