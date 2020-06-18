В США могут казнить полицейского из Атланты (штат Джорджия), которого обвинили в убийстве 27-летнего темнокожего парня, который сопротивлялся при задержании.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Рэйшард Брукс заснул за рулем автомобиля из-за чего очевидцы вызвали полицию.

Полицейские провели алкотест и выявили наличие алкоголя в крови.

При задержании Брукс сопротивлялся. Он попробовал убежать, используя против полицейских электрошокер, в ответ на что полицейский выстрелил насмерть в Брукса. Два выстрела было в спину, а третья пуля попала в автомобиль, где было трое людей.

TRIGGER WARNING: #AtlantaShooting 27 year old Black man falls asleep in his car at Wendy's. They call the cops and they kill him. Shooting someone in the back running away from you isn't only unlawful but it's cowardly. Notice 2 of them couldn't even arrest him? Theyre weak AF pic.twitter.com/DSLuTzZqMf — Keiko 🇯🇲 (@GolferGirl305) June 13, 2020

Прокурор заявил в суде, что полицейский был доволен, когда попал в Брукса, а подойдя к обездвиженному телу еще и пнул его ногой. Он считает, что темнокожему парню еще можно было предоставить медицинскую помощь.

После инцидента офицера полиции Гарретта Рольфа отправили в отставку. Он работал в полиции с 2013 года. До инцидента на него были другие жалобы, за что получал выговоры. Теперь его могут приговорить к смерти.

Полицейскому Рольфу зачитали обвинения в совершении уголовного преступления и нападении со огнестрельным оружием. В целом, против него 11 обвинений (пять пунктов обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, четыре пункта нарушения присяги и один пункт обвинения в причинении имущественного ущерба). Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь в случае осуждения.

Адвокат полицейского уверяет, что тот выстрелил в темнокожего, так как защищал себя и окружающих. По словам защиты, Брукс якобы стрелял в толпу. Также он говорит, что офицер вызвал скорую помощь незамедлительно.

Родственники Брукса, которые готовятся к его похоронам, сказали, что оба офицера должны были продолжать преследовать его, когда он убегал, а не застрелить его. У него остались трое дочерей, которым 1, 2 и 8 лет, а также 13-летний пасынок.