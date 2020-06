Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Рэйшард Брукс заснул за рулем автомобиля из-за чего очевидцы вызвали полицию.

Полицейские провели алкотест и выявили наличие алкоголя в крови.

При задержании Брукс сопротивлялся. Он попробовал убежать, используя против полицейских электрошокер, в ответ на что полицейский выстрелил насмерть в Брукса. Два выстрела было в спину, а третья пуля попала в автомобиль, где было трое людей.

TRIGGER WARNING: #AtlantaShooting

27 year old Black man falls asleep in his car at Wendy's. They call the cops and they kill him.

Shooting someone in the back running away from you isn't only unlawful but it's cowardly.

Notice 2 of them couldn't even arrest him? Theyre weak AF pic.twitter.com/DSLuTzZqMf

— Keiko 🇯🇲 (@GolferGirl305) June 13, 2020