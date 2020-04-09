После пересмотра федеральных транспортных правил, в США авиакомпаниям разрешили на 90 % сократить количество рейсов, а некоторые направления закрыть.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новые правила необходимы для того, чтобы избежать полупустых салонов при перелетах. К примеру, если перевозчик осуществляет меньше пяти рейсов в неделю, то сможет летать только раз в неделю. Если компания осуществляла 25 рейсов в неделю, то теперь может рассчитывать только на пять.

Вместе с тем, если какой-то рейс выполняется ежедневно, то компании придется поддерживать его и дальше.

Сокращение рейсов на 90 % коснется только некоторых непопулярных направлений.

Соответствующие правила были приняты департаментом транспорта на срок до 30 сентября.

В целом, по США сейчас летают на 95% меньше пассажиров, чем в то же время в прошлом году.

Внутренние рейсы в стране сейчас заполнены менее, чем на 10 %, а перевозчики тратят на них до 20 миллиардов долларов в месяц.

Несмотря на такую тенденцию, компания Southwest Airlines Co. увеличила вполовину ежедневные рейсы до 27 июня.

United Airlines Holdings Inc. сократила количество рейсов до 15 в день, начиная с 5 апреля. В феврале компания выполняла по 400 рейсов в день.

Главная проблема в США – пассажиры сами отказываются от перелетов, так как считают, что это небезопасно. Полупустые самолеты давали возможность сохранять социальное дистанцирование, убеждая пассажиров, что их здоровью ничего не угрожает. К примеру, Delta Air Lines Inc. летала с 10-ю пассажирами на борту.

В издании отметили, что если авиасообщение удастся восстановить в течение лета, то новые правила все равно позволят авиакомпаниям летать значительно меньше, если они захотят.