В городе Колорадо-Спрингс (США) 65-летний мужчина с седой бородой ограбил банк, а после разбросал украденные деньги по улице, выкрикивая: "Счастливого Рождества!"

Об этом сообщает Reuters.

Прохожие собрали часть разбросанных денег, вернув их в банк.

65-летнего Дэвида Уэйна Оливера задержала полиция.

По словам правоохранителей, как только у грабителя закончились деньги в сумке, он сел около кафе Starbucks и ждал, пока его арестуют.

На данный момент Оливер находится в тюрьме округа Эль-Пасо. По данным полицейских, в банке он угрожал сотрудникам оружием и унес неизвестную сумму наличных денег.

Его могут отпустить в случае внесения залога в размере 10 тысяч долларов.