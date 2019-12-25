Об этом сообщает Reuters.
Прохожие собрали часть разбросанных денег, вернув их в банк.
65-летнего Дэвида Уэйна Оливера задержала полиция.
По словам правоохранителей, как только у грабителя закончились деньги в сумке, он сел около кафе Starbucks и ждал, пока его арестуют.
На данный момент Оливер находится в тюрьме округа Эль-Пасо. По данным полицейских, в банке он угрожал сотрудникам оружием и унес неизвестную сумму наличных денег.
Его могут отпустить в случае внесения залога в размере 10 тысяч долларов.
- Власти города Денвер (Колорадо) согласились выплатить 300 тысяч долларов компенсации пилоту, которого в сентябре прошлого года обвинили в непристойном поведении за то, что он стоял голым у окна с видом на аэропорт.