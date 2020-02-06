В США в возрасте 103 лет умер голливудский актер Кирк Дуглас - отец оскароносного Майкла Дугласа.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Кирк родился в 1916 году в штате Нью-Йорк в семье еврейских эмигрантов из-под белорусского Могилева. Его настоящее имя – Исер (Иззи) Данилович. Имя Кирк Дуглас взял во время учебы в Американской академии драматического искусства.

“Для всего мира он был легендой, актером из “золотого века” кино … но для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой”, – написал Майкл в соцсети.

Супруга Майкла и невестка Кирка, уэльская актриса Кэтрин Зета-Джонс, опубликовала совместную фотографию с Кирком, написав: “Я буду любить тебя до конца своей жизни. Я уже скучаю по тебе”.

Кирк Дуглас снялся более чем в 80 фильмах, среди которых “Туз в рукаве» (1951), “Злые и красивые» (1952), “Жажда жизни” (1956), “Тропы славы” (1957), а также “Спартак “(1960).

Дуглас был номинирован на “Оскар” трижды – за “Чемпиона” (1949), “Плохое и прекрасное” (1952) и “Жажду жизни” (1956). В итоге он получил почетную награду в 1996 году в знак признания его 50-летнего опыта работы в киноиндустрии.

Он также был лауреатом “Золотого глобуса”, Берлинского кинофестиваля (премия “Золотой медведь”), национальной кинопремии Франции “Сезар” и премии Гильдии киноактеров США.

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“Кирк сохранил свою харизму кинозвезды до конца своей замечательной жизни, и для меня большая честь быть маленькой частью его последних 45 лет”, – сказал всемирно известный режиссер Стивен Спилберг.

Кирк занимался благотворительностью. В возрасте 99 лет он пожертвовал 15 млн долларов на строительство в Лос-Анджелесе центра для людей с болезнью Альцгеймера.

В 1996 году актер перенес инсульт, от последствий которого он оправиться до конца так и не смог. Кирк перестал сниматься и начал передвигаться на инвалидной коляске.

Сын Кирка также актер – Майкл Дуглас – лауреат премии “Оскар” как “лучший актер” (фильм “Уолл-Стрит”, 1987).