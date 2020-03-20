Об этом сообщает Reuters.
По словам главы Национальной гвардии США генерала Джозефа Ленгеля, военнослужащие уже были вызваны в 27 штатов, включая Нью-Йорк, для оказания помощи в уборке общественных мест и доставки еды на дом.
На данный момент уже задействованы 2 тысячи военнослужащих. Ожидается, что в субботу и воскресенье их будет в два раза больше.
“Трудно сказать, каким будет точное требование… Национальная гвардия может, например, помочь местным правоохранительным органам под контролем государства”, – сказал Ленгель.
Также он отметил, что в Пентагоне зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом. Одного из них госпитализировали, еще двое – выздоровели.
По состоянию на вечер 19 марта в США зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболевания COVID-19. 176 пациентов погибли, и только 108 выздоровели.
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