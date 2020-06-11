Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Американская фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals Inc в четверг, 11 июня, объявила о начале испытаний на пациентах препарата на основе антител к COVID-19.

Во время первой части испытаний ученые будут проверять, безопасна ли терапия антителами для людей. В случае успеха испытаний препарат может быть уже осенью доступен для использования с целью лечения симптомов или для защиты уязвимых групп, таких как пожилые люди или работники здравоохранения.

“Мы создали уникальный коктейль противовирусных антител, который может предотвратить и вылечить инфекцию, а также предотвратить вирусную “утечку”, что является важнейшей мерой предосторожности в условиях продолжающейся глобальной пандемии”, — отметил доктор Джордж Янкопулос, президент и главный научный сотрудник Regeneron.

Отмечается, что Regeneron Pharmaceuticals Inc. намерена испытать препарат на таких 4 группах испытуемых:

люди, которые госпитализированы с COVID-19;

люди, имеющие симптомы заболевания, но которые не госпитализированы;

люди, которые здоровы, но имеют высокий риск заболеть;

здоровые люди, которые вступили в тесный контакт с больным человеком.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время нет подтверждений того, что те, кто перенес заболевание коронавирусом COVID-1 и имеет антитела, защищен от повторного заражения.