Американские власти перехватили данные о денежных трансферах с подконтрольных российской разведке (ГРУ) счетов на банковские счета, связанные с участниками движения "Талибан".

Это подтверждает сказанное талибами во время допросов, сообщает The New York Times.

27 июня в The New York Times опубликовали материал о том, что Россия тайно предлагала вознаграждение боевикам “Талибана” за убийство военных. В результате такого “сговора” погибли американские военные.

Как много их было – не уточнялось. В тексте было сказано, что в 2019 году таковых было 20. Также не известно, какие из смертей имели отношение к “сговору”.

В новом материале отметили, что полученные сведения власти США расценили как доказательства того, что Россия тайно предлагала деньги за убийство военных международной коалиции в Афганистане. В том числе, американских военнослужащих.

Аналитики США предполагают, что информация о банковских переводах подтверждает информацию от допрошенных боевиков.

В сообщении сказано, что спецслужбы установили личности людей из группы, связанной с банковскими переводами из РФ. В частности, было установлено личность мужчины, который мог оказывать содействие в распределении средств. Он, предположительно, находится на территории России.

При этом, если информация подтвердится, то это компрометирует утверждения чиновников Белого дома, которые заявляли, что знали о сговоре, но не решались доложить об этом президенту Дональду Трампу. А тот – как противостоять после этого России.

Официальные лица в Афганистане заявили, что несколько бизнесменов, которые переводят деньги через неофициальную банковскую систему, были арестованы за последние шесть месяцев. Их подозревают в том, что они были частью группы посредников, которые действовали между ГРУ и талибами. В доме одного из них изъяли полмиллиона долларов.

На данный момент следователи внимательно расследуют, по меньшей мере, два нападения талибов на американских военных. Один из них – взрыв в апреле 2019 года возле авиабазы Баграм, в результате которого погибли три морских пехотинца. О второй атаке ничего не известно.

Представитель талибов отрицает, что они принимали денежные выплаты от России за нападения на американцев и других солдат коалиции, заявляя, что группа не нуждалась в таком поощрении для проведения операций. Но один американский чиновник сказал, что речь идет о преступниках, тесно связанных с талибами.