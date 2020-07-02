Об этом сообщает New York Times.
По данным американской разведки, именно он был ключевым посредником между ГРУ и боевиками.
Азизи собирал наличные деньги в России, а потом переправлял их в Афганистан для выплат боевикам. Такие данные разведки подтвердили около десяти американских и афганских официальных лиц.
“Целью операции был Рахмат Азизи, который долгое время ездил в Россию и обратно и говорил, что работает там, но никто не знал, чем он занимается”, – сказал изданию заместитель главы провинциального совета Кундуза Сафиулла Амири.
Об Азизи соседи и родственники рассказывали, что раньше он был “скромным контрабандистом наркотиков”, но позже “рискнул заключить контракт на миллиарды долларов”.
По их словам, в последнее время он начал хвастаться своим богатством. Но о том, как именно он зарабатывал – не знал никто. Соседи рассказывали, что он ездил к родственникам на север Афганистана на автомобилях последних моделей, с телохранителями, а его скромный дом недавно перестроили в четырехэтажную виллу.
Азизи годами “раздавал деньги талибам от военных РФ”.
Около шести месяцев, когда расследователи поняли роль Азизи, они арестовали десятки его родственников и соратников. Но сам Азизи сбежал из Азербайджана и, вероятно, живет на территории России. В одном из его домов, в городе Кабул, нашли около полумиллиона долларов наличными.
Файлы о причастности Азизи были в материалах, которые передали Конгрессу.
По данным разведки, за атаки на американских и коалиционных военных, талибам платили по 100 тысяч долларов.
- 27 июня в The New York Times опубликовали материал о том, что Россия тайно предлагала вознаграждение боевикам “Талибана” за убийство военных. В результате такого “сговора” погибли американские военные.
- Американские власти перехватили данные о денежных трансферах с подконтрольных российской разведке (ГРУ) счетов на банковские счета, связанные с участниками движения “Талибан”.