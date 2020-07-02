В США назвали имя посредника, который занимался контактами России с афганскими боевиками движения "Талибан". Им был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

Об этом сообщает New York Times.

По данным американской разведки, именно он был ключевым посредником между ГРУ и боевиками.

Азизи собирал наличные деньги в России, а потом переправлял их в Афганистан для выплат боевикам. Такие данные разведки подтвердили около десяти американских и афганских официальных лиц.

“Целью операции был Рахмат Азизи, который долгое время ездил в Россию и обратно и говорил, что работает там, но никто не знал, чем он занимается”, – сказал изданию заместитель главы провинциального совета Кундуза Сафиулла Амири.

Об Азизи соседи и родственники рассказывали, что раньше он был “скромным контрабандистом наркотиков”, но позже “рискнул заключить контракт на миллиарды долларов”.

По их словам, в последнее время он начал хвастаться своим богатством. Но о том, как именно он зарабатывал – не знал никто. Соседи рассказывали, что он ездил к родственникам на север Афганистана на автомобилях последних моделей, с телохранителями, а его скромный дом недавно перестроили в четырехэтажную виллу.

Азизи годами “раздавал деньги талибам от военных РФ”.

Около шести месяцев, когда расследователи поняли роль Азизи, они арестовали десятки его родственников и соратников. Но сам Азизи сбежал из Азербайджана и, вероятно, живет на территории России. В одном из его домов, в городе Кабул, нашли около полумиллиона долларов наличными.

Файлы о причастности Азизи были в материалах, которые передали Конгрессу.

По данным разведки, за атаки на американских и коалиционных военных, талибам платили по 100 тысяч долларов.