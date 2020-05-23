В Госдепартаменте США объявили о гранте на сумму $250 тысяч. Грант должен быть направлен на разоблачение российской дезинформации в сфере охраны здоровья.

Подать заявку можно на сайте Grants.gov.

Принимать участие могут как американские, так и иностранные некоммерческие организации. Также участвовать в получении гранта могут высшие учебные учреждения и коммерческие структуры.

Не будут приниматься заявки об участии от частных лиц, органов государственной власти или местного самоуправления, а также публичных компаний.

Грант предоставляет Global Educational Concepts.

Заявители должны описать предлагаемый проект относительно методов поиска и разоблачения российской дезинформации в сфере охраны здоровья. Оценивать будут как предложенные методы, так и представленную конечную цель проекта. Преимущество будет отдано компаниям или организациям, которые уже имеют опыт в подобного рода проектах, а также принимали участие в подготовке отчетов или анализа российских, или советских кампаний по дезинформации.

Подать заявку можно до 20 июня.