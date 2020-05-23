Подать заявку можно на сайте Grants.gov.
Принимать участие могут как американские, так и иностранные некоммерческие организации. Также участвовать в получении гранта могут высшие учебные учреждения и коммерческие структуры.
Не будут приниматься заявки об участии от частных лиц, органов государственной власти или местного самоуправления, а также публичных компаний.
Грант предоставляет Global Educational Concepts.
Заявители должны описать предлагаемый проект относительно методов поиска и разоблачения российской дезинформации в сфере охраны здоровья. Оценивать будут как предложенные методы, так и представленную конечную цель проекта. Преимущество будет отдано компаниям или организациям, которые уже имеют опыт в подобного рода проектах, а также принимали участие в подготовке отчетов или анализа российских, или советских кампаний по дезинформации.
Подать заявку можно до 20 июня.
- 18 марта Европейская служба внешних связей (ЕСВС) обвинила российские медиа в разворачивании большой кампании по дезинформации, направленной против Запада, с целью ухудшить влияние коронавируса, создать панику и посеять недоверие на Западе.
- 14 апреля Министерство обороны Соединенных Штатов Америки обвинило Россию в распространении дезинформации о коронавирусе COVID-19.