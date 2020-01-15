Об этом сообщает издание xakep.ru.

Уточняется, что в конце 2019 года на военной базе флота США 21-летний офицер ВВС Саудовской Аравии Мохаммед Саид аль-Шамрани открыл стрельбу, убил троих человек и был убит сам.

В данный момент в ФБР проводят расследование инцидента, в ходе которых правоохранители заинтересовались разблокировкой двух iPhone, которые принадлежали преступнику. В Бюро имеют разрешение суда на взлом, однако оба телефона остаются зашифрованными.

В свою очередь в компании Apple заявили, что сотрудничают со следствием, но официальной информации о помощи во взломе устройств на данный момент не было.

“Эта ситуация прекрасно иллюстрирует, почему крайне важно, чтобы следователи могли получить доступ к цифровым доказательствам после получения судебное постановления. Мы призываем Apple и другие технологические компании помочь нам найти решение, чтобы мы могли лучше защитить жизнь американцев и предотвратить будущие атаки”, – прокомментировал ситуацию генеральный прокурор США.

В компании Apple в ответ опубликовали заявление, показавшее неизменность позиции по бэкдорам. Также в Apple подчеркнули, что предоставили правоохранителям множество данных с устройств аль-Шамрани.

“Мы отвергаем утверждения, что Apple не оказала существенной помощи в расследовании произошедшего в Пенсоколе. Наши ответы на многочисленные запросы после атаки были своевременными, тщательными и продолжают поступать. В течение нескольких часов, после первого запроса ФБР, 6 декабря 2019 года, мы представили широкий спектр информации, связанной с расследованием. С 7 по 14 декабря мы получили шесть дополнительных юридических запросов и в ответ предоставили информацию, включая резервные копии iCloud, информацию об аккаунте и транзакциях для нескольких учетных записей. Мы отвечали на каждый запрос незамедлительно, зачастую в течение нескольких часов, обмениваясь информацией с офисами ФБР в Джексонвилле, Пенсаколе и Нью-Йорке. По запросам следствия было получено много гигабайт информации, которую мы передали следователям. В каждом случае мы предоставляли всю информация, которая у нас была”, – утверждают в компании.

Помимо того, в компании напомнили свою позицию о том, что “не существует такого понятия, как “бэкдор для хороших парней””.

“Сегодня правоохранительные органы имеют доступ к большему количеству данных, чем когда-либо в истории, поэтому американцам не приходится выбирать между ослаблением шифрования и раскрытием дел. Мы считаем, что шифрование крайне важно для защиты нашей страны и данных наших пользователей”, – говорится в заявлении.

Позднее по теме высказался президент США Дональд Трамп.

“Мы постоянно помогаем Apple в ТОРГОВЛЕ и многих других вопросах, а они все равно отказываются разблокировать телефоны, используемые убийцами, наркоторговцами и другими преступными элементами. Им придется пойти навстречу и помочь нашей великой стране НЕМЕДЛЕННО!”, – написал он на своей странице в Twitter.