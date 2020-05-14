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В США обвинили TikTok в нарушении прав детей

Группа американских правозащитных организаций обвинили TikTok в нарушении закона о конфиденциальности детей в Интернете. 

Четверг, 14 мая 2020, 23:22

Об этом сообщает агентство Reuters.

The Center for Digital Democracy, Campaign for a Commercial-Free Childhood и другие организации, которые занимаются защитой конфиденциальности, подали жалобу на компанию TikTok в Федеральную комиссию по торговле США.

В жалобе правозащитники обвинили популярное приложение TikTok в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в Интернете и соглашения о защите прав детей от 2019 года.

В соответствии с соглашением TikTok должен был в обязательном порядке получать согласие родителей на регистрацию пользователей до 13 лет и их контактные данные.

Вместо этого, отмечают правозащитники, компания позволила пользователям до 13 лет получать доступ к ограниченному функционалу (детской версии) приложения. Таким образом, компания продолжает собирать информацию о маленьких пользователях, которую она передает третьим сторонам для использования в рекламе, нарушая закон.

Помимо этого, в соответствии с соглашением TikTok должны были удалить видео пользователей до 13 лет, которые были опубликованы ранее, однако так и не сделала это.

“Мы обнаружили, что в настоящее время TikTok имеет много постоянных владельцев учетных записей, которым не исполнилось 13 лет, и многие из них до сих пор хранят свои видео, которые были загружены еще в 2016 году, за годы до принятия указа о согласии”, — говорится в их жалобе.

Перед подписанием соответствующего соглашение компанию TikTok тогда известную как Musical.ly оштрафовали на $5,7 млн долларов за нарушения.

Теги: Приложения

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