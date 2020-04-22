Группа вьетнамских хакеров, которая сотрудничает с правительством, пыталась проникнуть в учетные данные чиновников китайских государственных организаций, задействованных в борьбе со вспышкой COVID-19.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что американская компания FireEye, работающая в сфере кибербезопасности установила, группа хакеров, известная как APT32, пыталась скомпрометировать личные и профессиональные учетные записи электронной почты сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Китая и правительства Ухань – китайского города, с которого началось распространение вируса.

Следователи в FireEye и других фирмах по кибербезопасности заявили, что считают, что APT32 действовала от имени вьетнамского правительства.

“Эти атаки говорят о том, что вирус является приоритетом разведки. Каждый бросает все, что у него есть, а APT32 – это то, что есть во Вьетнаме”, – сказал Бен Рид, старший менеджер по анализу в подразделении FireEye по изучению угроз Mandiant.