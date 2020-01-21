В США одобрили проведение терапии для пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством с использованием психоактивного вещества MDMA, известного как "экстази".

Об этом сообщает журнал New Atlas.

Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило программу расширенного доступа (ПРД) к MDMА для группы из 50 пациентов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством.

Процесс выхода нового фармацевтического препарата на рынок занимает долгие года. Одни только клинические испытания на людях могут занять от пяти до семи лет. Тестирование MDMA-психотерапии при ПТСР сейчас находится на третьей стадии и Некоммерческая многопрофильная ассоциация психоделических исследований (MAPS), занимающаяся ее исследованием, добилась предоставления пациентам доступа к препарату.

Так как лечение не было одобрено официально, расходы пациентов на препараты, которые составляют порядка $15 тыс., не могут быть покрыты страховкой и должны оплачиваться отдельно.

По информации MAPS, терапия с расширенным доступом будет проходить в 10 лечебных центрах в США. Применять ее будут только к отобранным “устойчивым к лечению пациентам с ПТСР с умеренной или тяжелой устойчивостью к лечению”. Это позволит специалистам собрать реальные данные об эффективности такого метода лечения.

“Мы благодарим FDA за признание огромных неудовлетворенных медицинских потребностей ПТСР, предоставляя доступ к психотерапии с помощью МДМА на сострадательной основе людям с устойчивым к лечению ПТСР. Мы рады начать собирать реальные данные об этом потенциальном новом лечении”, — отметил Рик Доблин, основатель MAPS.

Хотя собранная специалистами информация не будет включена в данные испытаний третьей фазы, они могут быть приняты во внимание при принятии окончательного решения о запуске продажи MDMA на рынке.

Справка. Метилендиоксиметамфетамин, MDMA — полусинтетическое психоактивное соединение вещество, широко известное под сленговым названием таблетированной формы экстази. MDMA входит в число наиболее популярных наркотиков.

MDMA способен вызывать чувство эйфории, открытости и близости к другим людям при одновременном снижении страха и тревожности. Также MDMA может усиливать депрессию, тревожность и другие негативные эмоциональные состояния.

По оценкам медиков, MDMA относится к группе низко опасных рекреационных наркотиков, безопаснее алкоголя и табака. Основным поводом для беспокойства является потенциальная нейротоксичность MDMA, продемонстрированная на животных, степень которой, однако, остаётся предметом дебатов.

Производство, хранение, транспортировка и распространение MDMA запрещены конвенцией ООН и являются уголовным преступлением в большинстве стран мира.