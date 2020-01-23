Об этом сообщает неправительственная организация American Oversight.

Документы, опубликованные на 192 страницах, были обнародованы в рамках закона о свободе информации. American Oversight направила несколько запросов в OMB, чтобы выяснить роль ведомства в приостановлении военной помощи Украине в рамках попытки президента Трампа оказывать давление на Украину для начала политического расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

“Общественность теперь может увидеть еще больше доказательств коррупционной схемы президента, которая развернулась в режиме реального времени. Объем опубликованного материала и объем материалов, которые все еще остаются секретными, свидетельствуют лишь о том, сколько всего администрация скрыла от Палаты, Сената и американской общественности”, – заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

В документах фигурирует ответственная чиновница Пентагона Элейн МакКастер, заместитель директора Административно-бюджетного управления Майкл Даффи, другие чиновники, а также запросы офисов конгрессменов.

Опубликованные документы говорят о том, что подготовительная работа по заморозке помощи Украине, вероятно, велась еще до разговора президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа от 25 июля.

В частности, 24 июля Даффи получил специальный меморандум по Украине.

“Мы будем готовы ответить на любые ваши вопросы и с удовольствием их обсудим, если потребуется”, – написал официальный представитель Управления Пол Денаро Даффи.

Напомним, в конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.

10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на Президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.