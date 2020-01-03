Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Документы были опубликованы на Just Security.

Изначально, сенатор-республиканец Митч Макконел требовал провести в Сенате слушания и голосование в деле о импичменте без привлечения свидетелей и документов. Но после публикации документов на Just Security, лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер заявил, что обнародованные документы дают все основания требовать полноценного судебного процесса. Он подчеркнул, что документы стали “сокрушительным ударом по требованию сенатора Макконнелла”.

“Эти письма еще раз показывают обеспокоенность должностных лиц администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя”, – заявил он.

Как известно, месяцем ранее, правительство публиковало эти же документы по решению суда, но в отредактированном виде, затемнив некоторые фрагменты текста. Теперь же их опубликовали полностью.

Оригиналы документов показывают, что 30 августа, после встречи с Трампом, заместитель директора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Майкл Даффи сообщил инспектору Пентагона Элейн Маккаскер, что он имеет “четкое указание” от Трампа задержать военную помощь. также в документах упоминается, что Пентагон и Белый дом не могли прийти к единой позиции по этому поводу, отмечая, что средства необходимо выплатить до конца финансового года, иначе деньги будут считаться неиспользованными.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси раскритиковала Белый дом за то, что он не показал электронные письма по запросу.