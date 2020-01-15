Комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США опубликовал переписки Лева Парнаса, партнера Рудольфа Джулиани, с украинскими высокопоставленными чиновниками и олигархом Игорем Коломойским.

Скрины сообщений опубликовали на сайте комитета.

Парнас, как партнер Джулиани, пытался договориться с людьми, приближенными к президенту Владимиру Зеленскому, о встрече личного адвоката и помощника Трампа с украинским лидером.

Это переписки в мессенджере WhatsApp с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой СБУ Иваном Бакановым, а также помощниками Зеленского Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком.

Ко всем им у Парнаса была приблизительно одинаковая просьба – сконтактировать Зеленского с Джулиани, для личной встречи.

2 мая он писал Баканову с просьбой перезвонить ему, чтобы организовать встречу Джулиани с Зеленским.

15 мая Парнас отправил Баканову статью New York Times о предстоящих президентских выборах в США, повторив свою просьбу о встрече Зеленского с Джулиани. Ответа не последовало.

11 мая Парнас написал помощнику Зеленского, Сергею Шефиру. Он представился другом Рудольфа Джулиани, предоставив копию письма от президентского адвоката с просьбой об организации встречи.

В отличие от Баканова, с Шефиром Парнасу удалось встретиться в киевском ресторане “Прага”.

После встречи Парнас интересовался у Шефира, есть ли какая-либо информация относительно предмета разговора, но тот не отвечал.

Сообщения партнера Джулиани датированы12 и 28 мая, а потом – 24 июля. После того как Шефир не ответил на три сообщения, их переписка с Парнасом прекратилась.

Далее следует переписка Парнаса с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Они встречались в период с 27 по 29 апреля, то есть еще до инаугурации Зеленского.

2 мая, практически в одно время с Бакановым и Шефиром, Парнас написал Авакову о том, что конгрессмены США, а с ними Джулиани, планируют приехать в Украину, и просит помочь с организацией встречи.

После того как состоялась встреча Парнаса с Шефиром, Аваков также перестал отвечать на сообщения партнера Джулиани, датированные 28 мая.

Потом Аваков ответил односложно, на что Парнас пожаловался, что Шефир перестал контактировать.

После этого следует переписка Парнаса с помощником Зеленского Андреем Ермаком, датированная сентябрем. Они договариваются о встрече, чтобы поговорить о “нашем друге”, но состоялась ли она – неизвестно.

В переписке с тогдашним генпрокурором Юрием Луценко Парнас говорит об экс-после США в Украине Мари Йованович. Они обсуждают ее заявления, передается “список неприкасаемых”, после чего Луценко пишет, что раз в США не принимают никакого решения по Йованович, то ставят под сомнение его заявления.

Луценко пишет, что у него есть документы о “перечислениях Б”, возможно речь идет о зарплате Хантера Байдена. Он пишет, что достал необходимую информацию, “и только вы (США) не можете снять одну дуру”.

28 марта Парнас пишет Луценко, что США его не дадут в обиду, а также говорит о том, что в Америке о нем говорят, как о герое Украины.

В ответ Луценко пишет, что у него на руках распечатка платежей газовой компании, где работал Байден-младший.

9 апреля Луценко сообщает Парнасу, что у кандидата в президенты Зеленского есть трое советников/публичных спикеров. Это Виталий Шабунин, нардеп прошлого созыва Сергей Лещенко и экс-министр финансов Александр Данилюк. Также он сообщает, что с Зеленским работает адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан.

15 апреля он пишет о том, что договорился о встрече с Аваковым на 16 апреля.

Далее они обсудили, кто из американских высокопоставленных чиновников посетит инаугурацию Владимира Зеленского.

16 мая Парнас пишет Луценко о необходимости встречи генпрокурора с Джулиани, указывая, что это “очень важно”.

Переписка с Коломойским. 20 сентября Парнас спрашивает у олигарха, будет ли он в США во время официального визита Зеленского, но не получает ответа.

3 октября он пишет, что у него “есть новости”, на что получает ответ от олигарха, что он уже летит к нему, и позвонит, как только приземлится.