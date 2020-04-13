В Соединенных Штатах Америки от коронавируса COVID-19 умерли уже больше 22 тысяч людей.

Об этом сообщает британская служба BBC.

Уточняется, что всего в Штатах инфицировано COVID-19 уже 557,5 тысячи человек. 22 056 из них умерли.

Отмечается, что за последние сутки в США было зарегистрировано 1514 смертей от коронавируса.

При этом эпицентром пандемии в стране является Нью-Йорк, где подтверждено лабораторно уже почти 100 тысяч случаев коронавируса и умерли от инфекции уже 6698 людей.

По словам главного инфекциониста страны Антонио Фочи, в том случае, если бы власть Соединенных Штатов начала вводить карантинные ограничения раньше, жертвы могли бы стать существенно меньшими.

Помимо того, медик также добавил, что уже осенью-зимой 2020 года вероятна вторая волна эпидемии COVID-19. Это означает, что американские избиратели, возможно, не будут иметь возможности пойти на избирательные участки на президентских выборах, которые должны состояться в США уже в ноябре 2020 года.