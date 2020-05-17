Комиссия по вопросам трудоустройства Калифорнии отклонила запрос от компании Илона Маска SpaceX на 655,5 тысяч долларов финансовой поддержки из государственного фонда.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Чиновники аргументировали свое решение недавним скандалом вокруг завода Tesla.

Так, ранее компания Tesla подала иск против округа Аламеда, обвинив власти в нарушении законов Калифорнии и США. Власти штата сняли ограничения на работу бизнеса, введенные из-за эпидемии коронавируса. Окончательное решение осталось за округами, и в Аламеде открывать заводы не разрешили.

Несмотря на это, Маск все же открыл завод Tesla (вопреки запрету властей), а также объявил, что готов к аресту.

Кроме того, он пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla и производство из Калифорнии в другой штат.

Все это повлияло на решение калифорнийской комиссии по вопросам трудоустройства.

Пять ее членов проголосовали за отклонение просьбы о финансировании для SpaceX, двое поддержали Маска, еще один член отсутствовал на голосовании.

“По моему мнению, учитывая недавние угрозы генерального директора покинуть штат Калифорния, и прочее, что мы сегодня обсуждали, это предложение не вызывает во мне такой уверенности, чтобы я могла его поддержать. SpaceX – это другая компания, но они имеют одного генерального директора”, – отметила Гретхен Ньюсом, член комиссии и политический директор местного профсоюза работников электротехнической промышленности IBEW.

Финансирование из государственного фонда должно было помочь SpaceX подготовить 900 сотрудников для спутникового проекта Starlink, а также нанять 300 сотрудников для работы над космическим кораблем Starship.