Об этом сообщает агентство Reuters.
Чиновники аргументировали свое решение недавним скандалом вокруг завода Tesla.
Так, ранее компания Tesla подала иск против округа Аламеда, обвинив власти в нарушении законов Калифорнии и США. Власти штата сняли ограничения на работу бизнеса, введенные из-за эпидемии коронавируса. Окончательное решение осталось за округами, и в Аламеде открывать заводы не разрешили.
Несмотря на это, Маск все же открыл завод Tesla (вопреки запрету властей), а также объявил, что готов к аресту.
Кроме того, он пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla и производство из Калифорнии в другой штат.
Все это повлияло на решение калифорнийской комиссии по вопросам трудоустройства.
Пять ее членов проголосовали за отклонение просьбы о финансировании для SpaceX, двое поддержали Маска, еще один член отсутствовал на голосовании.
“По моему мнению, учитывая недавние угрозы генерального директора покинуть штат Калифорния, и прочее, что мы сегодня обсуждали, это предложение не вызывает во мне такой уверенности, чтобы я могла его поддержать. SpaceX – это другая компания, но они имеют одного генерального директора”, – отметила Гретхен Ньюсом, член комиссии и политический директор местного профсоюза работников электротехнической промышленности IBEW.
Финансирование из государственного фонда должно было помочь SpaceX подготовить 900 сотрудников для спутникового проекта Starlink, а также нанять 300 сотрудников для работы над космическим кораблем Starship.
- Правительство США разрешило Илону Маску возобновить работу завода Tesla после его угроз перенести производство из Калифорнии в другой штат.