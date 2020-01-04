Об этом сообщил официальный представитель международной операции “Непоколебимая решимость” в Twitter.
“Факт: Коалиция CJTFOIR в последние дни не осуществляла авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)”, – сказано в сообщении.
Ранее в местных СМИ сообщили о повторном авиаударе, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. Было сказано, что обстреляли автоколонну к северу от Багдада.
- В Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касим Сулеймани.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил командира иранского элитного подразделения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани.