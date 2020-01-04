Американская антитеррористическая коалиция отрицает свою причастность ко второму авиаудару по участку к северу от Багдада.

Об этом сообщил официальный представитель международной операции “Непоколебимая решимость” в Twitter.

“Факт: Коалиция CJTFOIR в последние дни не осуществляла авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)”, – сказано в сообщении.

Ранее в местных СМИ сообщили о повторном авиаударе, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. Было сказано, что обстреляли автоколонну к северу от Багдада.