В Соединенных Штатах Америки отстранили от выполнения обязанностей двух полицейских, которые жестоко толкнули на землю протестующего.

Об этом сообщает американское издание New York Times.

Уточняется, что двое офицеров полиции в городе Баффало были отстранены от выполнения своих обязанностей без выплаты им заработной платы после публикации видео, где они толкают 75-летнего протестующего, позднее госпитализированного с травмой головы.

На видео заметно как мужчина подходит к группе офицеров во время протестов после смерти Джорджа Флойда. Один из полицейских кричит “толкай его обратно” три раза, а другой толкает мужчину рукой в шею.

Мужчина падает на спину и продолжает лежать, а из его головы начинает течь кровь. Один из полицейских наклоняется к мужчине, но другой сразу же оттягивает его обратно. Еще несколько других полицейских проходят мимо, наблюдая за лежащим мужчиной.

По словам мэра города, пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии. Действия полицейских также осудил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

“Инцидент в Баффало полностью неправомерный и постыдный. Я поговорил с мэром Баффало Байроном Брауном и мы согласились, что офицеры, вовлеченные в это, должны немедленно быть отстранены. Офицеры полиции должны обеспечивать соблюдение закона, а не злоупотреблять им”, – сказал губернатор.