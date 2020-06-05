Об этом сообщает американское издание New York Times.
Уточняется, что двое офицеров полиции в городе Баффало были отстранены от выполнения своих обязанностей без выплаты им заработной платы после публикации видео, где они толкают 75-летнего протестующего, позднее госпитализированного с травмой головы.
На видео заметно как мужчина подходит к группе офицеров во время протестов после смерти Джорджа Флойда. Один из полицейских кричит “толкай его обратно” три раза, а другой толкает мужчину рукой в шею.
Мужчина падает на спину и продолжает лежать, а из его головы начинает течь кровь. Один из полицейских наклоняется к мужчине, но другой сразу же оттягивает его обратно. Еще несколько других полицейских проходят мимо, наблюдая за лежащим мужчиной.
По словам мэра города, пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии. Действия полицейских также осудил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
“Инцидент в Баффало полностью неправомерный и постыдный. Я поговорил с мэром Баффало Байроном Брауном и мы согласились, что офицеры, вовлеченные в это, должны немедленно быть отстранены. Офицеры полиции должны обеспечивать соблюдение закона, а не злоупотреблять им”, – сказал губернатор.
- Накануне в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.