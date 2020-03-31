В американском штате Кентукки один человек заразился после участия в "коронавирусной вечеринке".

Об этом сообщает телеканал CNN.

Молодые люди намеренно собрались вместе, чтобы бросить вызов государственной власти.

“Это то, что сводит меня с ума”, – заявил губернатор Энди Бишар.

Власти в США просят молодых людей не игнорировать рекомендации о самоизоляции, поскольку они могут быть разносчиками вируса, даже не имея симптомов.

Сообщается, что новый коронавирус, похоже, поражает молодежь в Соединенных Штатах больше, чем в Китае. Ранее в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщалось, что до 20 % людей, госпитализированных с коронавирусом в США, в возрасте от 20 до 44 лет.

В штате Нью-Йорк более половины случаев заболевания коронавирусом – 53 % – были среди молодых людей в возрасте от 18 до 49 лет, заявил губернатор Эндрю Куомо.