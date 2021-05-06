В штаті Флорида (США) парк розваг Disney перестане перевіряти температуру працівників з 8 травня й проводити температурний скринінг відвідувачів з 8 травня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Придбати білети для входу в парк можна тільки через систему бронювання. Всі відвідувачі та діти віком від 2 років – повинні бути в захисних масках під час відпочинку в парку розваг.

“З моменту відкриття ми слідували рекомендаціям органів громадської охорони здоров’я, державних установ і нашої власної команди експертів по здоров’ю і безпеці при оцінці й оновленні заходів з охорони здоров’я і безпеки, щоб запобігти поширенню коронавірусу… Ми продовжимо дотримуватися вказівок керівників сфери охорони здоров’я і безпеки в майбутньому і, що найбільш важливо, будемо заохочувати людей проходити вакцинацію”, – йдеться в заяві керівництва парку Disney.

На сьогодні більшість парків розваг Disney відкрито для відвідувачів. Білетів до кінця майже немає – все заброньовано.

В парках потрібно бути в масці, дотримуватися соціального дистанціювання. Керівництво вирішило скоротити кількість відвідувачів парку протягом дня.

Раніше влада Каліфорнії планували відкрити парки Disneyland 1 квітня. Готель Grand Californian, який знаходиться на території парку Disneyland, відкриється 29 квітня. Два інших готелі, Disney’s Paradise Pier Hotel і Disneyland Hotel, відкриються пізніше.