Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) дозволив відновити роботу круїзних лайнерів після 15-місячної паузи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Першим у відкрите море вийде круїзний лайнер Celebrity Cruises. Круїз заплановано на 26 червня.

Лайнер не мав права брати пасажирів з березня 2020 року, коли у всьому світу розпочався локдаун через пандемію коронавірусу.

Тепер пасажири лайнера отримають можливість подорожувати океаном протягом семи днів. Лайнер стартуватиме від Форт-Лодердейла (штат Флорида). За штурвалом буде капітанша Кейт МакК’ю.

Всі члени команди лайнера Celebrity Edge повністю вакциновані проти коронавірусу. Всі пасажири віком від 16 років також матимуть право зійти на борт лише за умови повної вакцинації. З серпня на круїзне судно зможуть зайти лише повністю вакциновані громадяни віком від 12 років.

В CDC пояснили своє рішення тим, що ця галузь має всі умови для того, аби забезпечити безпечні подорожі для туристів та для відновлення роботи в середині літа 2021 року.

До цього в Центрі повідомляли, що круїзні компанії мають два варіанти, аби повернутися до функціонування їх лайнерів. Перший – імітовані круїзи з пасажирами-добровольцями, аби перевірити умови подорожі в ситуації з коронавірусом. Другий варіант – одразу запустити круїзний рейс, де пасажири платитимуть за подорож. При цьому, 95% пасажирів та 98% команди мають бути вакциновані проти коронавірусу.

Круїзні компанії Celebrity Cruises та Royal Caribbean Group, обрали другий варіант. Деякі компанії вирішили обрати перший варіант.

Генеральна директорка та президентка компанії Celebrity Cruises Ліза Лутофф-Перл оголосила про перший круїз після пандемії:

“Протягом 15 місяців наші розмови з друзями та близькими про те, як побачити світ, супроводжувалися фразою “Іншим разом”… Я пишаюся і дуже схвильована, бо можу сказати, що цей день настав”.

Тестові круїзи з 20 по 22 червня проведе компанія Royal Caribbean. Круїзний лайнер Freedom of the Seas стартуватиме з Порт-Майямі. На борту буде 10% від можливої кількості пасажирів. Всі присутні мають бути або вакциновані проти коронавірусу, або ж надати докази того, що не хворіють саме зараз.