В штате Орегон произошла авария с участием электрокара Tesla Model 3. Аккумулятор автомобиля после столкновения разлетелся на части, которые не только долетели до соседних домов, но и повредили их.

Об этом сообщил департамент полиции города Корваллис, Орегон, в котором произошла авария.

Ночью 17 ноября на Северо-Западной дороге Уолмат произошла авария с участием электрокара. Tesla Model 3 ехала на скорости свыше 160 км/ч, водитель не справился с управлением, выехал с проезжей части и проехал еще около 100 метров до остановки. Автомобиль снес столб, повалил два дерева и распределительную телефонную коробку.

После аварии куски батареи Tesla разлетелись в разные стороны, попав, в частности, в расположенные вблизи дома. В одном из домов обломок пробил окно и вызвал небольшой пожар, поджегши постельное белье. Также обломок попал в человека, поцарапав колено.

Кроме этого, шина, которая сорвалась с авто после столкновения, с такой силой ударила в жилой комплекс, что повредила водопровод в стене, вызвав подтопления двух квартир.

Сам виновник аварии не только выжил, но и пешком пытался скрыться от правоохранителей. Он был доставлен с незначительными травмами в больницу. Правоохранители предполагают, что в момент аварии мужчина был под действием марихуаны.

Ему инкриминируют сразу несколько преступлений, связанных с нарушениями правил безопасности во время вождения, употреблением наркотиков, оскорблениями в адрес полицейских и тому подобное.