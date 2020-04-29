Об этом в ходе брифинга в Белом доме заявил президент страны Дональд Трамп.
На данный момент в США уже больше миллиона пациентов с COVID-19.
Президент отметил, что сразу же несколько производителей делают тесты на COVID-19, потому с каждым днем в стране будут делать все больше тестов.
“Мы скоро достигнем этого. Мы очень хорошо работаем с тестированием”, – сказал Трамп.
При этом, американский лидер считает, что “Америку откроют снова”, так как ситуация стабилизировалась и теперь необходимо реанимировать экономику.
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