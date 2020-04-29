В Соединенных Штатах Америки планируют ежедневно делать до 5 миллионов тестов на наличие коронавируса COVID-19.

Об этом в ходе брифинга в Белом доме заявил президент страны Дональд Трамп.

На данный момент в США уже больше миллиона пациентов с COVID-19.

Президент отметил, что сразу же несколько производителей делают тесты на COVID-19, потому с каждым днем в стране будут делать все больше тестов.

“Мы скоро достигнем этого. Мы очень хорошо работаем с тестированием”, – сказал Трамп.

При этом, американский лидер считает, что “Америку откроют снова”, так как ситуация стабилизировалась и теперь необходимо реанимировать экономику.