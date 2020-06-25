Об этом сообщается в заявлении сенатора Роба Портмана.

Уточняется, что в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2021 год заложено 250 миллионов долларов на оборонную помощь Украине. Данная помощь должна быть направлена на обучение украинских военных, предоставление нелетального и летального вооружения, а также услуги советников для украинской армии.

Отмечается, что на летальное оружие будет выделено половина всей суммы, что на 75 миллионов долларов больше, чем было выделено в 2020 году.

“Законопроект шлет четкий сигнал, что Америка поддерживает народ Украины в борьбе за демократическое, процветающее и независимое будущее перед лицом российской агрессии. Украинская армия храбро отбивает российскую агрессию на Донбассе и имеет значительные достижения. Я уже давно выступаю за развитие всеобъемлющего многолетнего плана помощи по безопасности и мне приятно отметить, что проект оборонного бюджета содержит указание Государственному департаменту и Министерству обороны США продолжать помогать вооруженным силам Украины повышать свой профессионализм”, – сказано в заявлении сенатора.

При этом сообщается, что выделение помощи будет зависеть от того, как будут осуществляться в Украине реформы обороны, среди которых и усиление гражданского контроля за армией.