Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация ведет переговоры с авиакомпаниями относительно тестирования на COVID-19 пассажиров всех прибывающих международных рейсов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Во время сегодняшней встречи в Овальном кабинете с губернатором штата Флорида Роном ДеСантисом Дональд Трамп заявил, что США “создают систему, в которой проводят тестирования и работают с авиакомпаниями над тем, чтобы проводить тестирования в самолете для тех, кто садится в него”.

Президент также сказал, что его команда “вероятно” потребует проводить обязательные тестирования на коронавирус для пассажиров всех прибывающих в страну международных авиарейсов. Также путешественников могут обязать носить маски. На данный момент такая возможность только рассматривается администрацией президента.

Трамп отметил, что аналогичные меры уже были предприняты для пассажиров авиарейсов из Европы и Китая. Речь шла только о тестировании международных путешественников и это не касалось тех, кто путешествует внутри страны.

Журналисты также отметили, что в ходе встречи Трамп затронул вопрос о возможном ограничении поездок в Латинскую Америку, но “похоже, что отступил”.