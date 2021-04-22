У Білому домі заявили про будівництво нових 500 електрозаправних станцій та популяризацію електрокарів, як автомобілів майбутнього у світлі боротьби зі змінами клімату.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Про ці ініціативи повідомили в Міністерстві транспорту та Міністерстві енергетики. Зокрема, це збільшення виробництва електромобілів, будівництво електрозаправних станцій, створення добре профінансованих профспілок та забезпечення “чистого транспорту майбутнього”.

Станом на березень 2021 року на території США побудовано 100 тисяч загальнодоступних зарядних станцій для електромобілів. Зазвичай їх будівництвом займається компанія EVGo.

Інфраструктурний план президента США Джо Байдена передбачає 15 мільярдів доларів на будівництво ще 500 тисяч нових електрозаправних станцій, аби користувачі електромобілів могли їх заряджати не лише вдома чи біля офісу.

У президентській адміністрації звернули увагу на те, що будівництво та відкриття нових електрозаправних станцій – це нові робочі місця.

Заплановано, що електрозаправні станції з’являться на міжштатних автомагістралях 49 штатів та округу Колумбія. Не планується будувати електрозаправні станції тільки в таких штатах, як Міссісіпі та Південна Дакота.