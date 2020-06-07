В городе Буффало (Нью-Йорк, США) 18-летнему Антонио Гвинну подарили автомобиль, страховку на него, а также стипендию в колледж за то, что он в течение десяти часов убирал улицы после беспорядков вследствие протестов после смерти Джорджа Флойда.

Об этом сообщает телеканал CNN.

1 июня после беспорядков в городе Гвинн вышел на улице ночью и принялся за уборку. На протяжении 10 часов он собирал мусор и подметал улицы. Утром к нему решили присоединится соседи, но оказалось, что подросток уже выполнил основную часть работы.

В частности, парень самостоятельно убрал Бэйли-авеню. По этой дороге люди часто добираются на работу, а вследствие протестов она была усыпана мусором и стеклом.

Горожане решили отблагодарить подростка за его упорный и безвозмездный труд.

Некий Мэтт Блок подарил Гвинну автомобиль – красный Mustang 2004 года. Парень хотел именно эту машину и просил у друзей в Facebook совет по поводу ее покупки.

Еще один местный бизнесмен, владелец страхового агентства, подарил ему год страховки на этот автомобиль.

Гвинн копил деньги на учебу в местном колледже Medaille College. Узнав об этом, в колледже ему предложили полную стипендию и возможность начать обучение уже в сентябре.

CNN отмечает, что это не первый раз, когда подросток работал, как волонтер и представитель благотворительной организации Kappa Phi, но так щедро отблагодарили его впервые.

В будущем парень планирует открыть свой бизнес в сфере клининга.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.