В городе Хьюстон (штат Техас, США) состоялись похороны афроамериканца Джорджа Флойда, которого в конце мая во время задержания задушил полицейский.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

4 июня в Миннеаполисе (США) состоялась церемония прощания с Флойдом.

После этого была еще одна церемония прощания – в штате Северная Каролина, где он родился.

В Техасе Флойда похоронили рядом с матерью.

Члены семьи умершего пришли проститься с ним в белой одежде.

Сама церемония прощания состоялась в церкви The Fountain of Praise.

Прощальную речь на похоронах произнес активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник и бывший советник Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Альфред Чарльз Шарптон-младший.

Стоит отметить, что также выступали на церемонии прощания с Флойдом кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден и члены Палаты представителей США Эл Грин и Шейл Джексон Ли. С небольшой речью выступил и мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден, в частности, отметил, что “похороны Флойда – это время для расовой справедливости”.

После церемония прощания гроб с телом Флойда повезли на кладбище Houston Memorial Gardens в город Перленд. Там его похоронили рядом с телом матери.

Последнюю милю тело афроамериканца везли на катафалке, запряженном лошадьми.

What a beautiful send off , loved seeing the Houston community come celebrate the life of George Floyd🕊✊🏾#GeorgeFloydFuneral pic.twitter.com/XZXx4i8dus — B.Dubb (@goldengodtrill_) June 9, 2020

Также стоит отметить, что на церемонию прощания с Флойдом пришла мать Эрика Гарнера, погибшего от удушающего приема белого полицейского Даниэля Панталео в 2014 году. Также были и другие родственники жертв подобных действий полицейских.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.

30 мая во время ряд протестующих в США устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Позднее протесты начались в Европе, Протесты продолжаются по сей день.

2 июня в результате общественных беспорядков на территории США как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений. 3 июня стало известно, что в результате протестов погибли 13 человек.

На фоне массовых протестов в США участились случаи мародерства, в ряде американских городов был введен комендантский час. К 4 июня количество задержанных во время массовых протестов достигло 10 тысяч человек.

Помимо этого, по подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.

5 июня генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что иностранные силы, а также экстремистские группировки используют протесты в связи со смертью Джорджа Флойда в своих интересах.

Президент США Дональд Трамп угрожал, что в случае, если руководители штатов или городов откажутся “предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей”, он будет ссылаться на Закон о восстании 1807 года, который позволяет президенту развернуть вооруженные силы США для подавления общественных беспорядков.

Генерал, экс-министр обороны США Джеймс Мэттис раскритиковал президента США Дональда Трампа за угрозы использовать военных, чтобы подавить массовые протесты, обвинив его в попытке “разделить страну”. Бывший глава аппарата Белого дома Джон Фрэнсис Келли согласился с мнением Мэттиса.

На фоне протестов и неоднозначной реакции президента республиканцы засомневались, поддержат ли Трампа на выборах. Уже 7 июня первый сенатор республиканец принял участие в акциях протестах. Им стал сенатор от штата Юта Митт Ромни, который присоединился к протестующим в Вашингтоне.