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В США полицейские шутят, что наркотики содержат коронавирус

В Соединенных Штатах Америки полицейские публикуют шуточные заявления о том, что в наркотиках может находиться коронавирус.

Пятница, 28 февраля 2020, 20:21

Об этом сообщается в материале американского издания The Washigton Post.

“Предупреждение. Если вы недавно приобрели мет (наркотик – Ред.), он может быть заражен коронавирусом. Если вам не комфортно идти в участок, пригласите офицера к себе домой, чтобы протестировать ваш мет”, – написали на странице полицейского департамента в Мерилле, штата Висконсин.

Как утверждают журналисты, этот полицейский участок был одним из нескольких по всей страны, которые выдавали обман за шутку.

“Я бы предпочла, чтобы полицейские департаменты не шутили таким образом или публиковали ложную информацию о пандемии, к которой исполнительная власть уже клеветнически относится”, – написал в комментариях к публикации один из пользователей.

По мнению экспертов в области здравоохранения, полицейские не должны позволять себе подобное поведение.

“Это время, когда люди должны очень серьезно относиться к органам здравоохранения. Они подрывают свой авторитет, который будет очень необходим, если и когда эпидемия придет в их сообщество”, – рассказал в комментарии журналистам профессор Калифорнийского университета.

Отмечается, что некоторые американские полицейские уже вели себя подобным образом во время вспышки эпидемии Эболы в 2016 году.

  • За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.
  • Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
  • Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.
Теги: коронавирус, полиция, США

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