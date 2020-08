Об этом сообщает CNN.

Вечером в воскресенье, 23 августа, в городе Кеноша (Висконсин) двое полицейских при задержании дважды выстрелили в спину 29-летнему Джейкобу Блейку. Это произошло в тот момент, когда он подошел к своему внедорожнику, в котором находились трое его маленьких сыновей. Произошедшее попало на видеозапись. Ее опубликовал адвокат, правозащитник Бен Крамп.

На записи видно как темнокожий мужчина обходит внедорожник. За ним следуют двое полицейских. Один из них держит оружие за спиной. Когда мужчина заглянул в автомобиль, один из офицеров схватил его на майку, раздались выстрелы. После мужчина, вероятно, ослаб и упал на сидение. На записи слышен непрерывный автомобильный гудок и крик женщины.

В настоящее время Блейк госпитализирован, его состояние оценивают как тяжелое. В полиции заверили, что перед госпитализацией ему была оказана помощь.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020