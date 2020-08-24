В штате Висконсин, США, двое полицейских выстрелили в спину темнокожего мужчины Джейкобу Блейку. Он в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает CNN.

Вечером в воскресенье, 23 августа, в городе Кеноша (Висконсин) двое полицейских при задержании дважды выстрелили в спину 29-летнему Джейкобу Блейку. Это произошло в тот момент, когда он подошел к своему внедорожнику, в котором находились трое его маленьких сыновей. Произошедшее попало на видеозапись. Ее опубликовал адвокат, правозащитник Бен Крамп.

На записи видно как темнокожий мужчина обходит внедорожник. За ним следуют двое полицейских. Один из них держит оружие за спиной. Когда мужчина заглянул в автомобиль, один из офицеров схватил его на майку, раздались выстрелы. После мужчина, вероятно, ослаб и упал на сидение. На записи слышен непрерывный автомобильный гудок и крик женщины.

В настоящее время Блейк госпитализирован, его состояние оценивают как тяжелое. В полиции заверили, что перед госпитализацией ему была оказана помощь.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

Что говорят в полиции?

По информации полиции, офицеры прибыли к месту, где все произошло (жилая улица с многоквартирными домами в миле от озера Мичиган), около 17:11 часов. Вызов якобы был связан с домашними беспорядками, однако в настоящее время неясно, кто вызывал полицию и что происходило до начала записи очевидца.

В настоящее время двое сотрудников полиции из числа тех, что присутствовали на месте (на записи видны трое офицеров), отстранены от работы. Правоохранители ведут внутреннее расследований, которое должно закончится не позднее чем через 30 дней. Имена офицеров не сообщаются.

Полиция просит временно поручить охрану правопорядка района, где произошла стрельба, департаменту шерифа округа Кеноша и патрулю штата Висконсин.

Реакция властей

Губернатор штата Висконсин Тони Иверс выразил надежду на то, что раненый мужчина поправится, и резко осудил действия правоохранителей.

“Мы выступаем против чрезмерного применения силы и эскалации конфликта с темнокожими висконсинцами. Хотя у нас пока нет всех подробностей, мы знаем наверняка, что он не первый черный мужчина или человек, который был застрелен, ранен или безжалостно убит сотрудниками правоохранительных органов в нашем штате или нашей стране”, — отметил губернатор.

Он выступил в поддержку протестного движения против расизма и полицейской агрессии, а также выразил надежду, что Блейк не умрет от полученных травм.

“Мы поддерживаем всех тех, кто требовал и продолжает требовать справедливости, равноправия и ответственности за жизни черных в нашей стране — жизнь Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор, Тони Робинсона, Донтре Гамильтона, Эрнеста Лейси и Сильвилла Смита”, — добавил он.

Напомним, в конце мая в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. Нательные камеры полицейских засняли последние минуты жизни Флойда.

На задержании присутствовали 4 полицейских. Томас Лейн, Дж. Александр Куенг, Ту Тао и Дерек Шовен. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. Вскоре обвинения предъявили и трем остальным офицерам полиции. Все четверо были уволены после инцидента.