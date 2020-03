По этому поводу полиция разместила специальное сообщение в Twitter.

Все из-за подтвержденного случая заражения COVID-19 в городе.

Поэтому департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю уголовную и преступную деятельность до дальнейших указаний.

“Учитывая подтвержденный случай заражения COVID-19 среди общины, департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную / преступную деятельность до дальнейших указаний. Выражаем благодарность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников. Мы сообщим вам, когда вы сможете вернуться к нормальному преступному поведению”, — говорится в сообщении.

Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in advance. #SocialDistancingNow #behaveyourself pic.twitter.com/JeQnQKdXAT

— SLC Police Dept. (@slcpd) March 14, 2020