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09 июня

00:44 В США полицейские применяют оружие, убивают и арестовывают чаще, чем в других странах: статистика

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В США полицейские применяют оружие, убивают и арестовывают чаще, чем в других странах: статистика

Количество заключенных, а также тех, кто был убит полицейскими, в США на порядок выше, чем в других странах с аналогичным уровнем развития. 

Вторник, 9 июня 2020, 00:44

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.

Известно, что Флойд был лишь одним из многих американцев, убитых полицейскими. Всего двумя месяцами ранее в Луисвилле полицейские убили 26-летнюю Бреонну Тейлор во время ночных обысков в ее доме. 

На фоне продолжающихся протестов журналисты CNN решили сравнить данные об арестах и смертях граждан от рук полицейских в США и других развитых странах.

В связи с тем, что в США не существует национальной базы данных смертей граждан в результате действий полиции, в анализе были использованы оценки правозащитных организаций, СМИ и государственных ведомств.

Смерти, связанные с арестами

В марте 2016 года государственное ведомство Bureau of Justice Statistics, которое собирает и анализирует данные, связанные с преступностью в США, опубликовало отчет в котором сообщило о 1348 случаях смерти, которые потенциально погибли быть связаны с арестами (12 инцидентом на 100 тысяч арестов).

Отчет охватывал период с июня 2015 по март 2016 года. В него не вошла данные о случаях смерти, находящиеся под юрисдикцией федеральных правоохранительных органов, в связи с чем BJS признали, что он не представляет полной картины.

В то же время по данным Института криминологии в Австралии с июля 2015 по июнь 2016 таких инцидентов в стране было зафиксировано 21 (5 на 100 тысяч арестов).

По данным Независимой комиссии жалоб на полицию Великобритании (ликвидирована в 2018 году) с апреля 2015 по март 2016 года таких случаев обнаружено 13 (2 на 100 тысяч арестов).

 

Инфографика: CNN

Количество застреленных полицией граждан

В отчете за 2018 год ФБР сообщило о 407 случаях “оправданного убийства” людей сотрудниками полиции. Статистика не включает в себя данные обо всех случаях, когда граждане были убиты сотрудниками полиции.

В 2019 году газета The Washington Post сообщила о 1004 застреленных насмерть. Исследователи организации Mapping Police Violence, которая создает базу данных убийств, совершенных сотрудниками полиции, в том же году сообщила о 1099 случаях.

Тем не менее, даже если сравнивать данные ФБР об “оправданных убийствах”, их количество значительно превышает количество зафиксированных в Германии, Австралии, Швеции, Великобритании и Новой Зеландии.

Инфографика: CNN

Количество арестов

По данным ФБР, в 2018 году в США было произведено 10 310 960 арестов. То есть арестованы были 3 человека из каждой сотни граждан.

В Великобритании, по данным правительственного департамента Хоум Офис, с апреля 2017 по март 2018 года на каждые 100 граждан приходился 1 арест.

Статистическое бюро Австралии в отчете за июль 2018-июнь 2019 сообщила об аресте двух из 100 граждан.

Инфографика: CNN

Проявление насилия в отношении темнокожих граждан

Согласно исследованию Американского журнала здравоохранения за 2016 год, темнокожие мужчины страдают от насилия со стороны полицейских и погибают от него в три раза чаще, чем белые.

По данным отчета исследовательского центра Center for Policing Equity за 2016 год, полицейские в США применяли силу к 273 темнокожим из 100 тысяч задержанных и 76 белым гражданам.

Аналогичные оценки в других странах журналистами обнаружены не были.

Инфографика: CNN

Количество заключенных

По данным лондонского Института исследований политики в области преступности и правосудия, в 2018 году США были лидером среди стран G7 по количеству заключенных.

На 100 тысяч населения приходилось 655 заключенных, в то время как в Англии и Уэльсе — 140, а Канаде — 114.

Инфографика: CNN

Количество заключенных темнокожих

Согласно данным Bureau of Justice Statistics, темнокожие составляют треть (333%) от общего числа заключенных в США, в то время как в Великобритании — 12%, а Канаде — 9%.

Инфографика: CNN

Подводя итоги, CNN отметили, что “имеющиеся данные рисуют четкую и волнующую картину и объясняют, почему требование реформировать полицию и правосудие сплотило протестующих так надолго”. 

Напомним, 30 мая во время ряд протестующих в США устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Позднее протесты начались в Европе и по всему миру. Протесты продолжаются по сей день.

2 июня в результате общественных беспорядков на территории США как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений. 3 июня стало известно, что в результате протестов погибли 13 человек. 

На фоне массовых протестов в США участились случаи мародерства, в ряде американских городов был введен комендантский час. К 4 июня количество задержанных во время массовых протестов достигло 10 тысяч человек.

Помимо этого, по подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год. 

5 июня генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что иностранные силы, а также экстремистские группировки используют протесты в связи со смертью Джорджа Флойда в своих интересах.

Президент США Дональд Трамп сравнил участников массовых беспорядков в США с членами антифашистской организации “Антифа”, которую он ранее предлагал признать террористической. Затем – обвинил движение “Антифа” в массовых беспорядках. Что это за движение можно прочитать по ссылке.

Также Дональд Трамп угрожал, что в случае, если руководители штатов или городов откажутся “предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей”, он будет ссылаться на Закон о восстании 1807 года, который позволяет президенту развернуть вооруженные силы США для подавления общественных беспорядков. В Пентагоне это заявление осудили, отметив, что развертывание армии для подавления протестов в США неуместно. Уже 3 июня Пентагон направил 1600 военных в федеральный округ Колумбия для сдерживания протестов.

Генерал, экс-министр обороны США Джеймс Мэттис раскритиковал президента США Дональда Трампа за угрозы использовать военных, чтобы подавить массовые протесты, обвинив его в попытке “разделить страну”. Бывший глава аппарата Белого дома Джон Фрэнсис Келли согласился с мнением Мэттиса.

На фоне протестов и неоднозначной реакции президента республиканцы засомневались, поддержат ли Трампа на выборах. Уже 7 июня первый сенатор-республиканец принял участие в акциях протестах. Им стал сенатор от штата Юта Митт Ромни, который присоединился к протестующим в Вашингтоне.

Теги: полиция, США, статистика

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