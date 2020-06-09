В США полицейские применяют оружие, убивают и арестовывают чаще, чем в других странах: статистика

Количество заключенных, а также тех, кто был убит полицейскими, в США на порядок выше, чем в других странах с аналогичным уровнем развития.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.

Известно, что Флойд был лишь одним из многих американцев, убитых полицейскими. Всего двумя месяцами ранее в Луисвилле полицейские убили 26-летнюю Бреонну Тейлор во время ночных обысков в ее доме.

На фоне продолжающихся протестов журналисты CNN решили сравнить данные об арестах и смертях граждан от рук полицейских в США и других развитых странах.

В связи с тем, что в США не существует национальной базы данных смертей граждан в результате действий полиции, в анализе были использованы оценки правозащитных организаций, СМИ и государственных ведомств.

Смерти, связанные с арестами

В марте 2016 года государственное ведомство Bureau of Justice Statistics, которое собирает и анализирует данные, связанные с преступностью в США, опубликовало отчет в котором сообщило о 1348 случаях смерти, которые потенциально погибли быть связаны с арестами (12 инцидентом на 100 тысяч арестов).

Отчет охватывал период с июня 2015 по март 2016 года. В него не вошла данные о случаях смерти, находящиеся под юрисдикцией федеральных правоохранительных органов, в связи с чем BJS признали, что он не представляет полной картины.

В то же время по данным Института криминологии в Австралии с июля 2015 по июнь 2016 таких инцидентов в стране было зафиксировано 21 (5 на 100 тысяч арестов).

По данным Независимой комиссии жалоб на полицию Великобритании (ликвидирована в 2018 году) с апреля 2015 по март 2016 года таких случаев обнаружено 13 (2 на 100 тысяч арестов).

Количество застреленных полицией граждан

В отчете за 2018 год ФБР сообщило о 407 случаях “оправданного убийства” людей сотрудниками полиции. Статистика не включает в себя данные обо всех случаях, когда граждане были убиты сотрудниками полиции.

В 2019 году газета The Washington Post сообщила о 1004 застреленных насмерть. Исследователи организации Mapping Police Violence, которая создает базу данных убийств, совершенных сотрудниками полиции, в том же году сообщила о 1099 случаях.

Тем не менее, даже если сравнивать данные ФБР об “оправданных убийствах”, их количество значительно превышает количество зафиксированных в Германии, Австралии, Швеции, Великобритании и Новой Зеландии.

Количество арестов

По данным ФБР, в 2018 году в США было произведено 10 310 960 арестов. То есть арестованы были 3 человека из каждой сотни граждан.

В Великобритании, по данным правительственного департамента Хоум Офис, с апреля 2017 по март 2018 года на каждые 100 граждан приходился 1 арест.

Статистическое бюро Австралии в отчете за июль 2018-июнь 2019 сообщила об аресте двух из 100 граждан.

Проявление насилия в отношении темнокожих граждан

Согласно исследованию Американского журнала здравоохранения за 2016 год, темнокожие мужчины страдают от насилия со стороны полицейских и погибают от него в три раза чаще, чем белые.

По данным отчета исследовательского центра Center for Policing Equity за 2016 год, полицейские в США применяли силу к 273 темнокожим из 100 тысяч задержанных и 76 белым гражданам.

Аналогичные оценки в других странах журналистами обнаружены не были.

Количество заключенных

По данным лондонского Института исследований политики в области преступности и правосудия, в 2018 году США были лидером среди стран G7 по количеству заключенных.

На 100 тысяч населения приходилось 655 заключенных, в то время как в Англии и Уэльсе — 140, а Канаде — 114.

Количество заключенных темнокожих

Согласно данным Bureau of Justice Statistics, темнокожие составляют треть (333%) от общего числа заключенных в США, в то время как в Великобритании — 12%, а Канаде — 9%.

Подводя итоги, CNN отметили, что “имеющиеся данные рисуют четкую и волнующую картину и объясняют, почему требование реформировать полицию и правосудие сплотило протестующих так надолго”.

Напомним, 30 мая во время ряд протестующих в США устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Позднее протесты начались в Европе и по всему миру. Протесты продолжаются по сей день.