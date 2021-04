Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Автомобіль Райта зупинили через те, що в нього була відтермінована реєстрація. Однак, при перевірці виявилося, що хлопець в розшуку. Через це поліціянти вирішили арештувати Данте. Він почав чинити опір, спровокував бійку, сів в машину і намагався втекти. Водночас жінка-поліціянтка витягнула пістолет і вистрілила. Данте проїхав ще кілька кварталів, однак його автомобіль врізався в інший і зупинився – хлопець помер на місці.

Разом з ним в машині була дівчина. За її словами, за хвилину до цього Райт розмовляв з матір’ю по телефону. Він стверджував, що його зупинили через те, що в нього проблеми з трубою вихлопу. Після розмови з патрульними дівчина просила Данте не тікати, а здатися добровільно.

Начальник поліції міста Бруклін-Сентер Тім Геннон сказав, що його колежанка вистрілила випадково, адже потягнулася за електрошокером. Він показав відеозапис з її натільної камери. Там видно, що Райт намагався втекти від поліції. Після цього поліціянтка попередила тричі, що дістає електрошокер. Після цього чутно її голос: “О, чорт, я вистрілила в нього!”

Її відправили в адміністративну відпустку на час проведення розслідування.

Губернатор штату Тім Уолц сказав, що слідкує за ситуацією та висловив співчуття родині вбитого.

В неділю, 11 квітня, сотні протестантів прийшли до відділку поліції, вимагаючи покарати правоохоронців, які застрелили 20-річнорго темношкірого.

Для того аби забезпечити порядок, поліція використала сльозогінний газ і світло-шумові гранати. В місті ввели комендантську годину до шостої ранку. В понеділок в місті закрили всі школи, скасували всі події.

Police have pushed large swath of crowd back across the street, into residential area with tear gas, flash bangs and rubber bullets. This came moments after a few people threw things at police line and organizers yelled at them to stop. pic.twitter.com/w0bK4Or9iN

— Liz Sawyer (@ByLizSawyer) April 12, 2021