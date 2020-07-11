В штате Нью-Джерси (США) постоянный посетитель ресторана оставил его сотрудникам чаевые в $1 тысячу в знак благодарности за работу во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как рассказал Арнольд Тейшейра, владелец ресторана The Starving Artist в Оушен-Гроув, указанный посетитель был постоянным клиентом заведения с 2001 года.

Этот мужчина с семьей заказали еду в ресторане, а затем молча ушли. Убирая со стола, официанты заметили большие чаевые и записку.

“Клиент и его семья съели еду и ушли, не сказав ни слова. Когда официантка, которая их обслуживала, увидела запись в чеке, она просто заплакала. Потом еще один из моих сотрудников это увидел и тоже заплакал. А потом я это увидел и не мог сдержать слез. Это очень эмоционально в такое тяжелое для нас время”, — отметил владелец ресторана.

В записке посетитель поблагодарил сотрудников заведения за их работу.

“Большое вам спасибо за то, что вы прошли через это трудное время. Мы благодарны за вашу вкусную еду, теплые улыбки и отличную атмосферу … пожалуйста, знайте, что мы очень ценим вас всех”, — написал он.

В конце клиент попросил, чтобы чаевые в размере $ 1 тысячи были распределены между всеми работниками. Это и было сделано.

Customer leaves restaurant staff $1,000 tip to thank them for working through the pandemichttps://t.co/U3QrZ4u8xX pic.twitter.com/PmLrJtorI7 — CNN (@CNN) July 11, 2020

В данный момент положение ресторана все еще остается шатким: заведение закрывали в марте из-за эпидемии коронавируса. Сейчас же ресторан получает меньше 50 % обычной летней выручки.

“Но этот случай вернул нам веру в людей. Он заставил нас чувствовать удовлетворение от того, что мы делаем”, — подчеркнул Тейшейра.