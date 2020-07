Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как рассказал Арнольд Тейшейра, владелец ресторана The Starving Artist в Оушен-Гроув, указанный посетитель был постоянным клиентом заведения с 2001 года.

Этот мужчина с семьей заказали еду в ресторане, а затем молча ушли. Убирая со стола, официанты заметили большие чаевые и записку.

“Клиент и его семья съели еду и ушли, не сказав ни слова. Когда официантка, которая их обслуживала, увидела запись в чеке, она просто заплакала. Потом еще один из моих сотрудников это увидел и тоже заплакал. А потом я это увидел и не мог сдержать слез. Это очень эмоционально в такое тяжелое для нас время”, — отметил владелец ресторана.

В записке посетитель поблагодарил сотрудников заведения за их работу.

В конце клиент попросил, чтобы чаевые в размере $ 1 тысячи были распределены между всеми работниками. Это и было сделано.

Customer leaves restaurant staff $1,000 tip to thank them for working through the pandemichttps://t.co/U3QrZ4u8xX pic.twitter.com/PmLrJtorI7

— CNN (@CNN) July 11, 2020