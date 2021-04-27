В американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що повністю вакциновані громадяни мають право перебувати на свіжому повітрі без захисних масок.

Про це сказано в рекомендаціях CDC.

Наразі йдеться лише про дозвіл не одягати захисну маску, коли повністю вакцинована особа відпочиває, займається спортом чи перебуває на свіжому повітрі. При цьому, захисна маска має бути у всіх без винятків у громадських місцях.

Така рекомендація CDC зумовлена тим, що понад 50% дорослих американців вже отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Читайте также: У США смертність внаслідок коронавірусу перевищила показники пандемії грипу 100 років тому

Президент США Джо Байден, апелюючи до нових рекомендацій CDC, сказав, що це прямий наслідок кроків, які було зроблено в країні задля зупинення поширення вірусу.

“Завдячуючи кожному з вас, ми досягли такого прогресу”, – сказав Байден.

Американський лідер акцентував, що останнім часом кількість заражень коронавірусом “різко зменшилася”, а смертність серед людей похилого віку зменшилася на 80%.

Дотепер захисні маски залишаються одним із найефективніших способів запобігання передаванню вірусу.

В CDC додали, що нові рекомендації – перший крок до відновлення способу життя американців до пандемії коронавірусу.

“Нові рекомендації – перший крок до того, аби допомогти повністю вакцинованим американцям відновити ту діяльність, яку їм довелося зупинити через пандемію, зважаючи на потенційні ризики щодо передавання вірусу решті людей”, – пояснили в CDC.

Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.