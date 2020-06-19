19 июня большинство американских штатов отмечает День эмансипации или День свободы. В этот день, 155 лет назад, в США было отменено рабство. Праздник стал особенно актуальным в свете нынешних протестов против расизма.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Исторической предпосылкой для установления Дня эмансипации послужило освобождение афро-американского населения Техаса от рабства в 1865 году. И Техас стал первым штатом, который объявил этот день государственным праздником с 1890 года.

В этот день генерал-майор армии Союза Гордон Грейнджер поехал в Галвестон, штат Техас, и рассказал рабам об их освобождении.

“В соответствии с прокламацией исполнительной власти Соединенных Штатов все рабы свободны”, – зачитал Грейнджер.

На самом деле, президент Авраам Линкольн издал Прокламацию об освобождении 1 января 1863 года. Но рабы в Техасе узнали об этом лишь через два года.

Праздник также называют Днем свободы или Juneteenth (от англ. June – июнь и nineteenth – девятнадцатый).

На сегодняшний день 47 штат США и округ Колумбия отмечают 19 июня либо как государственный, либо как национальный праздник.

Наиболее активно отмечают День свободы афроамериканцы. Они в этот день устраивают представления с элементами традиционной культуры, а также танцами и песнями.

“Через 155 лет после того, как новость об освобождении наконец достигла рабов в Галвестоне, штат Техас, страна все еще борется с проблемами системного расизма и несправедливости”, – отметили журналисты.

Как известно, борьба за права цветного населения в США вновь вспыхнула на фоне убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. После этого не только в Америке, но и во всем мире, вспыхнули антирасистские акции с лозунгом Black Lives Matter.

Почему День освобождения от рабства – это важно

В четверг президент Дональд Трамп объявил, что 19 июня он проведет предвыборный митинг в Талсе, штат Оклахома, где произошел один из самых жестоких актов расистского насилия, которые страна когда-либо видела. Он специально решил провести встречу с избирателями в день эмансипации, чтобы напомнить о равных правах населения США.

В 1921 году напряженность в отношениях между черными и белыми представителями Талсы привела к тому, что белые напали на чернокожих жителей и сожгли “бизнес-центры” темнокожих в части города, известной как “Черная Уолл-стрит”.