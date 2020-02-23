В Калифорнии (США) во время запуска самодельной ракеты на паровом двигателе разбился инженер-любитель Майк Хьюз, известный как Безумный Майк.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Эксперимент проводился в пустыне рядом с городом Барстоу, штат Калифорния, во время съемок программы телеканала Science Channel.

Хьюз, который придерживался взгляда, что Земля плоская, планировал подняться на 5 тысяч метров над землей на сделанной самостоятельно ракете для съемок программы “Самодельные астронавты” (Homemade Astronauts). Приземлиться он должен был на парашюте.

После старта в нужный момент парашют у ракеты не сумел раскрыться, и она рухнула на землю в полумиле от места запуска. Предположительно, Хьюз потерял сознание, поэтому не катапультировался.

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Майкл Хьюз называл себя сторонником теории плоской Земли. Чтобы доказать ее, в 2014 году он собрал свою первую пилотируемую ракету. На ней он пролетел 419 метров в пустыне Аризоны. В 2018 году Хьюзу удалось совершить полет на самодельной ракете. Тогда он сумел подняться на высоту в 571 метр.

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