Об этом сообщает Los Angeles Times.
Эксперимент проводился в пустыне рядом с городом Барстоу, штат Калифорния, во время съемок программы телеканала Science Channel.
Хьюз, который придерживался взгляда, что Земля плоская, планировал подняться на 5 тысяч метров над землей на сделанной самостоятельно ракете для съемок программы “Самодельные астронавты” (Homemade Astronauts). Приземлиться он должен был на парашюте.
После старта в нужный момент парашют у ракеты не сумел раскрыться, и она рухнула на землю в полумиле от места запуска. Предположительно, Хьюз потерял сознание, поэтому не катапультировался.
Майкл Хьюз называл себя сторонником теории плоской Земли. Чтобы доказать ее, в 2014 году он собрал свою первую пилотируемую ракету. На ней он пролетел 419 метров в пустыне Аризоны. В 2018 году Хьюзу удалось совершить полет на самодельной ракете. Тогда он сумел подняться на высоту в 571 метр.
- В ноябре 2017 года 61-летний американец Майк Хьюз не получил разрешения на полет на своей самодельной ракете, запланированный с целью проверить, круглая ли Земля.