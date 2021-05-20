Палата представників Конгресу США більшістю голосів прийняла закон щодо злочинів на основі ненависті через пандемію коронавірусу. Однак 62 представники Республіканської партії проголосували "проти".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Загалом, 364 законодавці проголосували “за” й лише 62 – “проти.

Президент США Джо Байден виступив після голосування, заявивши, що підтримує новий закон та зовсім скоро збирається його підписати.

Ініціатори Закону про злочини на основі ненависті через COVID- 19 – демократка з Нью-Йорка Грейс Мен та демократка з Гаваїв Мазі Хіроно. Минулого місяця законопроєкт підтримали в Сенаті (94 “за” та 1 “проти”).

“Останні півтора року були часом болю і боротьби, означених огидними актами ненависті та насильства стосовно азіатсько-американської спільноти… Осіб азійського походження звинувачували та робили цапами-відбувайлами через пандемію… в результаті чого їх били, різали, на них плювали, їх будинку підпалювали, а їх самих вбивали”, – сказала Мен.

Новий закон дасть можливість департаментам юстиції, охорони здоров’я та соціальних служб працювати з громадськими організаціями щодо видання певних рекомендацій, які стосуються підвищення рівня обізнаності населення щодо злочинів на ґрунті ненависті через пандемію коронавірусу.

Прийняття закону привітала спікерка Палати представників Ненсі Пелосі:

“Закон про злочини на ґрунті ненависті через коронавірус посилить захист для запобігання та боротьби з насильством проти азійців та буде ґрунтуватися на кроках, вже зроблених президентом Байденом. Разом ці дії суттєво вплинуть на те, як ми будемо боротися зі злочинами на ґрунті ненависті в Америці, не тільки під час цієї пандемії, але на довгі роки”.

Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті та передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.