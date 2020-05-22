Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ приспустить национальные флаги в память об умерших от коронавируса.

Об этом Трамп сообщил на своей странице в Facebok.

“Я приспускаю флаги на всех зданиях федерального правительства и государственных памятниках на три дня, чествуя память американцев, которых мы потеряли из-за коронавируса”, – написал он.

Как сообщает “Голос Америки”, ранее к Трампу обратились с запросом такого жеста представители американского Конгресса.

“Это станет государственным проявлением скорби, так необходимой теперь для страны”, – написала в письмо к Трампу лидер демократов в Сенате.

Отмечается, что на данный момент в Соединенных Штатах зафиксировано уже больше 95 000 смертей из-за коронавируса.