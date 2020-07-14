В США в штате Индиана провели первую за последние 17 лет смертную казнь на федеральном уровне.

Об сообщила американская служба BBC.

Уточняется, что смертный приговор был приведен в исполнение утром, 14 июля, в тюрьме города Терре Хот. 47-летнему Дэниелю Льюису Ли, который был осужден за пытки и убийство семьи из троих человек, была введена смертельная инъекция.

Ли совершил тройное убийство еще в 1996 году в Арканзасе. Сообщается, что некоторые родственники его жертвы выступали против исполнения казни.

Отмечается, что в Соединенных Штатах Америки смертная казнь юридически существует на уровне отдельных штатов и на федеральном уровне. С 1988 года на федеральном уровне к смертным казням были приговорены 78 людей, из которых были казнены только трое. В данный момент в американских тюрьмах содержатся еще 62 человека, которые ожидают приведения в исполнение казни.

До казни Дэниела Льюиса Ли последняя смертная казнь на федеральном уровне проводилась в стране в 2003 году. При этом на протяжении июля-августа этого года в США планируют провести еще три федеральные казни.

В то же время за 2019 год смертные казни на уровне штатов приводились в исполнение в семь штатах – 9 в Техасе, 3 в Алабаме, 3 в Джорджии, 3 в Теннеси, 2 во Флориде, а также по одной в Южной Дакоте и в Миссури.