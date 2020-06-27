Доктор Энтони Фаучи, главный инфекционист США, заявил, что целевая группа Белого дома по вопросам коронавируса разрабатывает новую стратегию тестирования населения на COVID-19, так как нынешняя оказалась неэффективной.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Главная цель новой стратегии – увеличить количество ежедневно проводимых тестов на COVID-19. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп говорил о том, что стоит снизить темпы тестирования. В то же время вице-президент США Майк Пенс, глава целевой группы по коронавирусу, уверял журналистов, что карантинные ограничения во всех 50 штатах снимают постепенно, так как это безопасно.

Фаучи отметил, что на данный момент возникли проблемы с выявлением распространения коронавируса среди бессимптомных пациентов и молодых людей, которые легко переносят заражение. Также возникли проблемы с изоляцией этих лиц.

По словам источника, близкого к целевой группе по вопросам коронавируса, внутри группы возникли разногласия относительно изменений в стратегии тестирования.

Некоторые члены группы считают, что в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) изначально не справлялись с тестированием. Они отметили, что в стране до сих пор нет отлаженной программы тестирования. То есть не выработан механизм – какие тесты и в каких случаях проводить целесообразнее.

Об изменении стратегии также заговорили после того, как в китайском Ухане сообщили, что протестировали 9 миллионов человек, использовав 6,6 миллионов тестов, использовав объединенный подход к тестированию.

Фаучи отметил, что для того, чтобы не допустить распространение инфекции необходимо максимально расширить круг тестируемых людей.

Он напомнил, что США прошли путь от тысячи тестов в день до 500 тысяч тестов в день менее, чем за три месяца.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время нет подтверждений того, что те, кто перенес заболевание коронавирусом COVID-1 и имеет антитела, защищен от повторного заражения.