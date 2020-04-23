Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Он добавил, что Иран нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Отметим, Корпус революционной гвардии Ирана заявил в среду, что успешно запустил первый военный спутник страны на орбиту.

Американские военные говорят, что эта баллистическая технология дальнего радиуса действия, используемая для вывода спутников на орбиту, может также позволить Тегерану запускать оружие большей дальности, включая ядерные боеголовки.

Тегеран отрицает обвинения США в том, что такая деятельность является прикрытием для разработки баллистических ракет, и заявляет, что никогда не занимался разработкой ядерного оружия.

Отметим, резолюция США 2015 года призвала Иран воздерживаться на срок до восьми лет от работы над баллистическими ракетами для доставки ядерного оружия, после заключения. Соглашение было заключены между шестью странами в рамках ограничения ядерной программы.