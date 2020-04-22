Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.
По мнению директора организации, по времени вспышка может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.
“Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли”, – сказал он.
В ситуации, когда в стране будут протекать сразу же две эпидемии, Редфилд прогнозирует “невообразимую нагрузку на систему здравоохранения”, к которой нужно готовиться за несколько месяцев.
Также он отметил, что в рамках подготовки к новой вспышке, Минздрав США должен донести гражданам важность вакцинации от гриппа. Это, возможно, снизит количество тяжелых больных гриппом и высвободит больничные койки для зараженных коронавирусом.
Стоит отметить, что сезонная эпидемия гриппа в США начинается еще в сентябре.
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