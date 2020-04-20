Об этом сообщает американская медиакомпания CNN.
Сообщается, что протесты прошли в Мэриленде, Индиане, Аннаполисе. Протестующие игнорировали правила социального дистанцирования и собирались на улицах с транспарантами.
“Свобода над страхом”, – написал на плакате один из протестующих в Индиане.
На улицах Аннаполиса протестовала группа активистов Reopen Maryland. По их мнению, закрытие предприятий было разрушительным в финансовом отношении.
“Мы не думаем, что есть какая-то причина, по которой мы не можем защитить пожилых людей и уязвимых от этого вируса, и одновременно позволить работать малым предприятиям”, – сказал Пол Брокман (WBAL) в комментарии CNN.
“Если я заболею, то я перенесу последствия своего заболевания. Если кто-то заболеет, они несут последствия своего свободного выбора без принуждения со стороны правительства. Вот в чем дело”, – сказал протестующий из Индианаполиса в комментарии CNN.
Сообщается, что по всей стране проходит все больше протестов, как в “красных”, так и в “синих” штатах.
В частности, в последние дни протесты прошли в Мичигане, Огайо, Кентукки, Миннесоте, Северной Каролине, Юте, Колорадо и Вашингтоне.
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