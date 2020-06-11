В ходе антирасистских акций протеста в США их участники пытались уничтожить два памятника первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.

Об этом сообщает американский телеканал NBC.

Одну из статуй Колумбу, в Бостоне (штат Массачусетс) неизвестные обезглавили. Это произошло а Берд-парке в ночное время, так как утром, 10 июня, голову статуи обнаружили полицейские. Они установили голову обратно.

Подобные действия происходили в Ричмонде (штат Вирджиния). Там протестующие свалили памятник с постамента, подожгли, а затем утопили в озере. Во время инцидента пострадал один журналист.

🎥 Video: Christopher Columbus statue discovers lake in Richmond, Virginia. pic.twitter.com/aroh0rshfS — Resist Programming 🛰 (@RzstProgramming) June 10, 2020

Несмотря на то, что Колумба, как личность, уважают в США, его также считают виновным в колонизации и насилии по отношению к коренным американцам, то есть афроамериканскому населению.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

28 маяв США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах.

Уже 1 июняпротесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Позднее протесты начались в Европе и по всему миру.