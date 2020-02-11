Министерство юстиции США проверяет информацию о причастности семьи экс-вице-президента США Джо Байдена к коррупции в Украине. Эту информацию собирал помощник президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани во время визитов в Украину.

Об этом сообщает американское издание Axios.

Генеральный прокурор США Уильям Барр пояснил, что проверка осуществляется посредством того, что Минюст обязан проверять всю предоставленную им информацию, если она может быть важна.

“Минюст обязан держать открытые двери для всех, кто хочет нам предоставить информацию, которая на их взгляд важна. Но как я уже говорил, мы при всем уважении быть очень осторожными с любой информацией, поступающей из Украины. В Украине есть много взглядов и противоречий, поэтому мы не можем воспринимать все на веру. Поэтому мы приняли это к рассмотрению, чтобы информацию из Украины тщательно исследовали в министерстве”, – заявил он.

Также он пояснил, что ведомство уже работает на местах вместе с партнерами из разведывательного сообщества США, чтобы проверить надежность всех предоставленных данных и подлинность документов.

“Это касается всей информации, поступающей в министерство по Украине, в том числе того, что может предоставить господин Джулиани”, – подчеркнул он.

Глава юридического комитета Джерольд Надлер считает, что рассмотрение Минюстом информации от Джулаини – это конфликт интересов.

В ответ сенатор Линдси Грэм от Республиканской партии заявил, что намерен изучить потенциальные конфликты интересов, затрагивающие деловые интересы семьи Байденов в Украине.