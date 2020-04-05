Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США проводит массовое тестирование на наличие антител к коронавирусу Covid-19 в крови.

Об этом сообщает Politico.

В CDC пояснили, что будут массово забирать анализ крови, чтобы определить – как много граждан переболели коронавирусом Covid-19, включая тех, у кого не было симптомов инфицирования.

Тест показывает – есть ли антитела в крови человека. Утверждается, что граждане, в крови которых есть антитела от коронавируса, в некоторой степени защищены от повторного заражения. Если в крови 60 – 70% населения будут антитела, значит в стране есть коллективный иммунитет и возможно говорить о снятии мер по социальному дистанцированию.

Первыми тесты проводят для тех, кто живет в “горячих точках” распространения Covid-19, но не заразились.

Далее планируется протестировать работников системы охраны здоровья и сотрудников крупных компаний и госучреждений.

Также в Центре отметили, что понимание того, сколько людей переносят заражение Covid-19 без симптомов, является ключом к более глубокому осознанию того, как ведет себя коронавирус и как развернулась вспышка в США.

На данный момент в США свыше 325 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них больше 9 тысяч – летальные, еще около 17 тысяч пациентов уже выздоровели.