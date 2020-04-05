Об этом сообщает Politico.
В CDC пояснили, что будут массово забирать анализ крови, чтобы определить – как много граждан переболели коронавирусом Covid-19, включая тех, у кого не было симптомов инфицирования.
Тест показывает – есть ли антитела в крови человека. Утверждается, что граждане, в крови которых есть антитела от коронавируса, в некоторой степени защищены от повторного заражения. Если в крови 60 – 70% населения будут антитела, значит в стране есть коллективный иммунитет и возможно говорить о снятии мер по социальному дистанцированию.
Первыми тесты проводят для тех, кто живет в “горячих точках” распространения Covid-19, но не заразились.
Далее планируется протестировать работников системы охраны здоровья и сотрудников крупных компаний и госучреждений.
Также в Центре отметили, что понимание того, сколько людей переносят заражение Covid-19 без симптомов, является ключом к более глубокому осознанию того, как ведет себя коронавирус и как развернулась вспышка в США.
На данный момент в США свыше 325 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них больше 9 тысяч – летальные, еще около 17 тысяч пациентов уже выздоровели.
- Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса в Нью-Йорке мобилизовали медработников, все больницы обслуживают только зараженных COVID-19. В Центральном парке уже организовали временный госпиталь на 68 мест, чтобы принимать заразившихся.
- Количество пациентов с COVID-19 в американском штате Нью-Йорк превзошло количество заболевших во всем Китае.